У Львові дружина поранила свого чоловіка ножем під час сімейної сварки

За скоєне жінці загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

Повідомлення про тіло чоловіка з проникаючим пораненням грудної клітини, доставленого до однієї з львівських лікарень, надійшло у поліцію 2 травня від медиків.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2.

Правоохоронці встановили особу пораненого – 31-річного жителя Львова. Також встановлено, що тілесних ушкоджень йому завдала дружина. Під час сімейної сварки 35-річна жінка вдарила чоловіка ножем в ділянку грудей, спричинивши тілесні ушкодження.

Зловмисниця затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області