У Львові двох чоловіків затримали за хуліганство та напад на поліцейського

Через словесний конфлікт двоє осіб нанесли ножові поранення чоловікові та поліцейському, коли той намагався зупинити правопорушників, перебуваючи поза службою. Працівники внутрішньої безпеки НПУ та львівської поліції встановили та затримали зловмисників.

До Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла інформація з лікарні про те, що невідомі нанесли поліцейському та ще одному чоловікові ножові поранення. У рамках захисту системи оперативники ДВБ спільно зі слідчими встановили обставини події.

Вночі 17 серпня у одному з львівських магазинів сталася конфліктна ситуація між двома чоловіками та компанією друзів. У результаті інциденту чоловіки почали погрожувати компанії фізичною розправою, а вже через кілька днів біля одного з розважальних закладів Львова зловмисники підійшли до 25-річного чоловіка, з яким у них раніше виникла сутичка, та вдарили його ножем.

Поряд, у позаслужбовий час, перебував працівник поліції, який спробував затримати нападників, однак ті нанесли йому ножове поранення у живіт.

За фактом події слідчі відділу поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, під процесуальним керівництвом Франківської окружної прокуратури у місті Львові, розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Оперативники УДВБ НПУ спільно з працівниками поліції Львівщини встановили нападників – 45-річного місцевого мешканця та 36-річного киянина. Виявилося, що один із них уже неодноразово мав проблеми із законом. Під час затримання зловмисники чинили опір працівникам поліції.

Наразі фігурантів затримано в процесуальному порядку, до суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі львівської поліції готуються оголосити чоловікам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121), хуліганство (ч. 4 ст. 296), погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345). За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України