У Львові двох зловмисників затримали за розбій та замах на вбивство

Встановити особи нападників правоохоронці змогли за допомогою камер відеоспостереження, розташованих у рамках програми «Безпечна Львівщина».

9 жовтня близько 21.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про пацієнтку, 78-річну жительку, Львова, у якої було діагностовано, зокрема «відкриту черепно-мозкову травму». Зараз вона перебуває у реанімації.

Як у подальшому встановили правоохоронці, жінка отримала травми внаслідок нападу, що стався 9 жовтня близько 20.00 на території одного з львівських навчальних закладів на вулиці Під Голоском у Львові.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, а також співробітники Управління кримінального аналізу, експерти-криміналісти, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Проводився комплекс оперативно-розшукових заходів, під час яких було встановлено, що жінка поверталась з дачі додому, коли на неї несподівано напали двоє зловмисників. Один з них завдав їй чисельних ударів металевою арматурою по голові, від яких потерпіла втратила свідомість. Тоді нападники відібрали у пенсіонерки господарську сумку з продуктами, грошові кошти у сумі 700 гривень та втекли.

В подальшому травмовану жінку виявили перехожі та викликали на місце події бригаду швидкої медичної допомоги.

Вивчивши записи камер відеоспостереження, розташованих у рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетні двоє мешканців Закарпатської області віком 30 та 43 роки. Правоохоронці встановили їх місце перебування та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримання проводилось за силової підтримки бійців батальйону особливого призначення поліції Львівщини.

Невдовзі слідчі, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомлять молодшому із нападників про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 п.6 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України та ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Старшому зловмиснику буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання – від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманим запобіжні заходи.

Відділ комунікації поліції Львівської області