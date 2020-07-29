У Львові двоє п’яних чоловіків побилися з поліцейськими

За скоєне зловмисникам, котрі, перебуваючи у нетверезому стані, спричинили тілесні ушкодження правоохоронцям, загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі.

За інформацією пресслужби поліції, 27 липня близько 17.00 екіпаж патрульних поліцейських прибув за викликом на вулицю Кульпарківську. На місці події виявили осіб, котрі перебували у нетверезому стані, порушували публічний порядок, поводились агресивно та нецензурно висловлювались.

Під час встановлення осіб порушників, вони чинили опір правоохоронцям, спричинивши їм тілесні ушкодження та пошкодивши однострої. Зловмисників було доставлено у Франківський відділ поліції – ними виявилися мешканці Золочівського району та міста Львова, віком 46 та 48 років.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування. // Діло