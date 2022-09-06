У Львові керівника підприємства підозрюють у незаконному використанні технології виготовлення вентиляційного устаткування

Злочинну групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут систем вентиляції, не маючи права на використання патенту, викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності та оперативники відділу захисту інтересів суспільства та держави поліції Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, директор підприємства, 42-річний львів’янин, не маючи права на використання патенту, який належить іншій юридичній особі, вступив у змову з іншими зловмисниками та організував виготовлення і реалізацію систем вентиляційного устаткування на території Львівської області та за кордоном.

Таким чином було порушено право на використання патенту, а правовласнику було завдано матеріальних збитків на суму близько 2 млн гривень.

2 вересня зловмисника із спільниками викрили правоохоронці під час чергової незаконної реалізації продукції.

Слідчі повідомили директору підприємства про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або які завдали матеріальної шкоди у великому розмірі) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.15 – ч.3 ст.177 (Замах на незаконне використання корисної моделі, вчинене службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – позбавлення волі на строк до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування. Проводиться документування діяльності інших зловмисників, причетних до скоєння правопорушень.

Відділ комунікації поліції Львівської області