У Львові колишнього посадовця ЛОДА підозрюють у привласненні майже ₴1 мільйона державних коштів

Зловживаючи службовим становищем, зловмисник вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та використав підроблені документи, внаслідок чого заволодів бюджетними коштами, які були виділені в рамках програми «Велике будівництво».

Як встановили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, колишній керівник одного з управлінь ЛОДА привласнив майже 918 тисяч гривень під час будівництва амбулаторії монопрактики на Львівщині.

Посадовець, умисно вніс недостовірні дані до актів виконаних робіт щодо будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в одному із сіл Львівського району, внаслідок чого заволодів державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Зібравши достатньо доказів протиправної діяльності, слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області