У Львові комерційний директор товариства за гроші обіцяв вплинути на службовців митниці

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно комерційного директора товариства з брокерських послуг.

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений одержав від представника товариства 1050 доларів США неправомірної вигоди.

За ці гроші чоловік обіцяв, що здійснить незаконний вплив на службовців митниці, які забезпечать безперешкодне та швидке розмитнення вантажів товариства. Останнє спеціалізується на оптовій торгівлі імпортними продуктами харчування.

Досудове розслідування здійснювали Теруправління ДБР, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури