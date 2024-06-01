У Львові компанія з виробництва алкоголю відшкодувала до бюджету понад ₴17 млн. несплаченого податку

Прокурорами Львівської обласної прокуратури забезпечено надходження до бюджету понад 17 млн грн несплаченого податку.

Слідством встановлено, що керівник підприємства, одним з основних видів діяльності якого є виробництво алкогольних напоїв, не відобразив у податковій звітності відомості про зобов’язання сплати з податку на додану вартість. В бухгалтерському обліку та податковій звітності була відсутня інформація про фінансово-господарські операції щодо списаних товарів.

В межах досудового розслідування у кримінальному провадженні керівником підприємства завдані збитки відшкодовані в повному обсязі.

Матеріали обвинувачення передано до суду для розгляду по суті (ч. 4 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування здійснювалось детективами територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора