У Львові крадій, ховаючись від поліції, закопався у сніг

Сьогодні, близько 7-ї години ранку, патрульні 1 батальйону отримали виклик на проспект Червоної Калини про невідомих осіб, які присіли біля автомобіля Mazda 6.



Екіпаж негайно вирушив на місце події. Ймовірні зловмисники побачили службовий автомобіль і почали втікати. Патрульні почали наздоганяти їх.



37-річного чоловіка затримали практично одразу. Іншого, через 10 хвилин. 36-річний чоловік закопав себе в сніг у парку під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції.

Зловмисники встигли зняти з автомобіля значок та вартісну запчастину. Її ціна, орієнтовно, 40-50 тисяч гривень. За попередньою інформацією, ці особи причетні ще до кількох схожих епізодів. // Діло