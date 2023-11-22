У Львові митника підозрюють в організації схеми незаконного перетину держкордону

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру державному інспектору одного із митних постів Львівської митниці. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пособництво в підробленні офіційного документа та його використання, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332, ч. 5 ст. 27 – ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, митник під час дії воєнного стану організував схему незаконного перетину кордону для себе та інших чоловіків призовного віку.

Для цього він використовував підроблене звернення одного із РТЦК та СП, на підставі якого в подальшому вносились відповідні відомості у систему «Шлях», що надавало їм право безперешкодного виїжджати за кодон.

Виїжджали вони як «водії-волонтери», нібито для того, щоб привезти гуманітарний чи медичний вантаж для ЗСУ.

Однак щоразу повертались на територію України без жодної гуманітарної допомоги.

Задокументовано, що таким чином підозрюваний разом з іншими чоловіками з початку повномасштабного вторгнення неодноразово виїжджали за кордон у приватних інтересах.

Слідчі дії тривають, встановлюються усі причетні особи.

За клопотанням прокурора, фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тривання під вартою, а також відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури