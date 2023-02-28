У Львові на території Личаківського кладовища обікрали військовослужбовця

У січні у Львівське районне управління поліції №1 з заявою про крадіжку особисто звернувся 28-річний військовослужбовець, який тимчасово перебував у Львові. За його словами, на території Личаківського кладовища візуально знайомий чоловік на ім’я Роман викрав у нього мобільний телефон, навушники, берці та інше майно.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, ним виявився 36-річний львів’янин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, стоновить до восьми років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області