У Львові начальник одного із відділів податкової брав регулярні «відкати» за реалізацію алкоголю та тютюну

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури начальнику одного із відділів головного управління Державної податкової служби у Львівській області повідомлено про підозру за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що чоловік, використовуючи своє службове становище, систематично вимагав та отримував неправомірну вигоду в розмірі від 500 до 1000 грн щомісячно від кожного з понад 50 суб’єктів господарської діяльності. За це він прикривав діяльність останніх, щодо зберігання та реалізації алкогольних виробів та тютюну без відповідних акцизних та дозвільних документів.

У ході проведення обшуків було вилучено, зокрема готівкові кошти на суму понад 100 тис дол США походження яких невідоме.

Слідчі дії тривають, встановлюються причетність інших службових осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

УК