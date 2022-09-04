У Львові наркоман кинув дві гранати у патрульних, які приїхали його затримувати

Чоловіка, який спочатку з ознаками наркотичного сп’яніння чіплявся до перехожих на вулиці, все ж затримали.

У Львові чоловік кинув дві гранати у патрульних, які приїхали його затримувати.

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

“Львів. Начебто звичайний виклик про неадекватного чоловіка, що чіпляється до перехожих. Та все з перших секунд пішло як у бойовику. Однак, на жаль, це не кіно”, – розповів він.

За словами Білошицького, чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння кинув у напрямку поліцейських гранату, а за мить кинув й другу в салон службового автомобіля.

“Швидко викликали підкріплення і разом затримали гренадира… Це щастя, що ніхто не постраждав. Цей кричущий випадок показує, що у тилу треба бути ще пильнішим… І небезпека може очікувати скрізь. Як і війна у нас на всій території держави, а не лише в певних областях”, – наголосив він. // УНІАН