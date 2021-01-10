У Львові наркоман під час затримання покусав поліцейського

Сьогодні, близько 11-ї години, патрульних викликали на вулицю Китайську. Заявницею була мати 27-річного чоловіка. З її слів, вона знайшла у сина наркотичні речовини, повідомляють у патрульній поліції.



Коли екіпаж приїхав на місце події, то побачив у кімнаті чоловіка безлад. Згорток з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичного походження забрала його мама зі столу.

Львів’янина повідомили, що на місце події викличуть слідчих для вилучення цієї речовини. Раптом він почав агресивно поводитися, погрожувати поліцейським фізичною розправою та нецензурно висловлюватися. Чоловік встав у бойову стійку та рушив на поліцейських.

Під час затримання порушник чинив активний опір, відбивався ногами, руками та головою. В один момент, затриманий вкусив патрульного за м’яз на нозі. У патрульного медики діагностували забій ноги та кусану рану стегна.

Чоловіка доставили у Личаківській відділ поліції. Йому загрожує відповідальність за ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ. Карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. // Діло