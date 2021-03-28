У Львові нетверезий водій намагався дати хабаря поліцейським

30-річний львів’янин наполегливо пропонував патрульним хабар.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівської області.

Як зазначається, вчора увечері на вулиці Зеленій, патрульні зупинили за порушення ПДР автомобіль Mercedes-Benz Sprinter.

Під час встановлення особи, патрульні помітили у водія ознаки алкосп’яніння. Чоловік відмовився проходити перевірку.

Патрульні почали оформляти адміністративні матеріали, а 30-річний львів’янин вирішив випробувати долю і запропонував їм неправомірну вигоду.

Жодні попередження на порушника не подіяли і він витягнувши 400 євро продовжив наполягати на своєму.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції.

Чоловік отримав свій протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та постанову за порушення ПДР.

Тепер йому загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. // Діло