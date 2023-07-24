У Львові невідомі намагалися вкрасти прах НКВСника Кузнєцова

На місці працює поліція.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

“Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція”, – написав він у фейсбуціі опублікував фото.

“Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями до ГУР”, – додав Садовий.

Микола Кузнєцов (справжнє ім’я Никанор) – радянський диверсант-розвідник загинув в березні 1944 року в Львівській області під час бою з УПА. У роки Другої світової війни Кузнєцов діяв під прикриттям на території України. Радянський агент провокував каральні акції німців проти українського підпілля і цивільного населення. Йому посмертно присвоїли звання Героя Радянського Союзу.

Ексгумацію останків, які могли належати диверсанту, провели в 1959 році. Підтвердження, що вони належать Кузнєцову, надав радянський академік Герасимов. Прах Кузнєцова в 1960 році поховали на Пагорбі Слави у Львові.

Нагадаємо, Родичі Кузнєцова уже кілька разів просили виконком Львівської міськради дозволити перепоховати його у Єкатеринбурзі, оскільки не можуть доглядати за могилою на відстані. Також про це просив губернатор Свердловської області Росії.

У жовтні 2021 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду задовольнив позов племінниці Кузнєцова Маргарити Брюханової, зобов’язавши дозволити перепоховання останків енкаведиста з Пагорбу слави у Львові на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі.

Мер Львова Садовий кулька раз наголошував, що останки Кузнєцова можна обміняти на полонених українців. // LB.ua