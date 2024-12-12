У Львові очевидці «знешкодили» чоловіка, що «чіплявся» до непритомного хлопця

У центрі Львова пізно ввечері 10 грудня помітили чоловіка, який цілує молодшого хлопця, що сидить на лавці без свідомості. Очевидці викликали поліцію, а юнака забрала машина швидкої допомоги.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Близько 21:00 у соцмережах поширили відео, як на проспекті Свободи чоловік цілує хлопця в безпорадному стані. Перехожі викликали «швидку» та поліцію. Та до приїзду правоохоронців чоловіка допитували та лупцювали очевидці.

Соцмережами поширилася інформація, що юнакові всього 16 років, а старший чоловік нібито «накачав» його наркотиками.

Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська розповіла нам, що поліція знає про цей інцидент — наразі встановлюються всі обставини. Вона зазначила, що обидвоє — і хлопець, і чоловік — перебували у стані сп’яніння, утім не уточнила, якого саме.

У центрі екстреної медичної допомоги у коментарі Lviv.Media зазначили, що підлітка не госпіталізували. Натомість медики доставили його до відділку поліції. Експертиза встановлює під дією яких речовини перебував хлопець.

Добровольська повідомила, що юнак родом із Львівщини, а старший чоловік — з Маріуполя. Його також доправили до поліційного відділку. Поки що обставини інциденту ще з’ясовуються, тож про висунення підозри не повідомлялося. // hromadske