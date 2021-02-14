У Львові оперативно затримали зловмисника, причетного до скоєння розбою

За вчинене 28-річному мешканцю Кіровоградської області загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

12 лютого близько 13.30 до поліції надійшло повідомлення від керуючого одного з магазинів, розташованих по вулиці Замарстинівській у Львові, про те, що невідомий чоловік здійснив крадіжку товару. Коли охорона намагалася затримати зловмисника, він почав погрожувати ножем та втік.

На місці працювала слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб відділу поліції № 4 Львівського районного управління поліції. Правоохоронці ретельно вивчили записи з камер відеоспостереження, опитали очевидців та встановили, що до скоєння злочину причетний чоловік віком приблизно 25-30 років, одягнений у чорну куртку з капюшоном та сірі штани, який втік у напрямку однієї з сусідніх вулиць.

Проведеними заходами оперативники кримінальної поліції територіального підрозділу поліції встановили місцеперебування зловмисника та затримали його. Встановлено, що до скоєння розбою причетний 28-річний мешканець Кіровоградської області.

За фактом слідчі відділу поліції № 4 Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 2, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За рішенням суду, він поміщений в ізолятор тимчасового тримання.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області