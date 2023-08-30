У Львові ОЗГ організувала наркобізнес із доходом у ₴8 млн. щомісяця

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи. Їм інкримінують незаконне зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, двоє мешканців Тернопільщини налагодили розгалужену мережу розповсюдження кокаїну на території Львівської області.

Вони привозили наркотики до Львівської області, де передавали співорганізатору, який відповідав за збут. За фасування та безпосередньо збут – відповідали два місцеві мешканці.

За товар встановили фіксовану ціну – 100 доларів США за один грам.

За попередніми оцінками, така діяльність приносила їм щомісяця орієнтовно 8 млн грн.

Під час проведення низки одночасних санкціонованих обшуків за адресами їхнього проживання правоохоронці вилучили наркотики, мобільні телефони, банківські картки, готівкових коштів та інші речові докази.

Вартість вилучених наркотичних засобів на «чорному ринку» становить понад 1 млн грн.

Наразі учасники організованої злочинної групи знаходяться під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури