У Львові п’яна жінка погрожувала перехожим зброєю

У Львові 26 жовтня патрульні затримали п’яну жінку. Вона погрожувала перехожим револьвером Flobert Major Berg 2.5 і навіть двічі вистрілила в небо.

Патрульні затримали зловмисницю вдень на вулиці Патона. Стурбовані львів’яни викликали поліцію, бо п’яна жінка поводила себе неадекватно. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

Приїхавши на місце події, екіпаж дотримуючись заходів особистої безпеки дав вказівку жінці, яка сиділа на бордюрі, кинути зброю на землю і підняти руки до гори. Жінку затримали.

Виявилося, що 36-річна львів’янка здійснила два постріли вгору з предмету схожого на револьвер Flobert Major Berg 2.5. Заявники повідомили, що жінка поводилася агресивно, нецензурно висловлювалася та погрожувала зброєю.