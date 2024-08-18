У Львові п’яні покидьки кидали з вікна імітаційні «страйкбольні» гранати

Правоохоронці нагадують про неприпустимість таких вчинків, особливо під час дії воєнного стану. Звуки вибухів можуть завдати психологічних травм мешканцям, особливо дітям, людям похилого віку, внутрішньо переміщеним особам та учасникам бойових дій.

Повідомлення про звуки вибухів надійшло до поліції 16 серпня близько першої години ночі від мешканця одного з багатоквартирних будинків, розташованого на вулиці Тролейбусній у Львові.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №2, а також патрульні поліцейські. Як встановили правоохоронці, двоє 20-річних львів’ян, перебуваючи у нетверезому стані, з хуліганських мотивів кинули 5 імітаційних «страйкбольних» гранат з вікна квартири, розташованої на шостому поверсі будинку.

Поліцейські склали на них адміністративні протоколи за ст.173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання – накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Відділ комунікації поліції Львівської області