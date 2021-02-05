У Львові п’яний водій «Lexus» накинувся на патрульного (відео)

Вчора, близько 8-ї години ранку патрульні помітили автомобіль Lexus, який їхав смугою громадського транспорту на проспекті Чорновола.

Про це повідомляють у патрульній поліції.

Екіпаж прийняв рішення зупинити транспортний засіб, однак водій не виконав вимоги про зупинку і почав втікати. Під час втечі, водій створював неодноразово загрози для усіх учасників дорожнього руху, а здійснюючи поворот на проспект Шевченка наїхав на бордюр.

Переслідування тривало кілька хвилин.

Вдалося припинити правопорушення на вулиці Ковжуна, коли водій сповільнив рух в потоці автомобілів. Львів’янин відмовлявся виходити з автомобіля і вимикати двигун. Коли все ж погодився вийти, здійснив напад на поліцейського. Патрульні прийняли рішення затримати чоловіка, однак він почав чинити опір. Йому на допомогу прибігла пасажирка. Поліцейські отримали тілесні ушкодження.

Обох осіб затримали і доставили у відділок поліції. У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак від перевірки він відмовився. Також, водій не мав посвідчення водія.

На 29-річного порушника склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та ст.122-2 (Невиконання водієм вимог про зупинку) КУпАП.

Також, на нього винесли об’єднану постанову за ч.3 ст.122 (Рух смугою для громадського транспорту) та за ч.2 ст 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Львів’янину загрожує відповідальність за ч.2 ст.342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) ККУ. Його затримали в порядку ст.208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України. Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

До слова, чоловіка раніше вже затримували за підозрою у порушеннях кримінального характеру. // Діло