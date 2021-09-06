У Львові п’яний водій, втікаючи від патрульних, протаранив службове авто, є постраждалі

Сьогодні зранку, патрульні помітили на вулиці Куліша автомобіль Volkswagen Fox, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Порушнику дали вказівку зупинитися за допомогою звукового сигналу та проблискових маячків червоного та синього кольорів. Він їх проігнорував і продовжив рух.

На вулиці Городоцькій згаданий водій проїхав на забороняючий сигнал світлофору. Поліцейські почали переслідування і передали орієнтування.

На підмогу долучилися інші екіпажі. На вулиці Липинського один з них зупинився з проблисковими маячками червоного та синього кольорів аби мати змогу зупинити втікача. Натомість порушник, замість того аби зупинитися — протаранив службовий автомобіль.

Внаслідок автопригоди постраждало двоє поліцейських та пасажирка автомобіля Volkswagen.

У 29-річного керманича згаданого автомобіля виявили ознаки алкосп’яніння. Результат перевірки — 1,65 проміле.

На місці працювали усі необхідні служби. // Діло