У Львові пасажир автомобіля вдарив ножем пішохода, який… занадто повільно переходив дорогу

Правоохоронці затримали нападника. За скоєне йому загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, 3 вересня о 23.20 на вулиці Симона Петлюри у Львові між компанією, що їхала у автомобілі «Фольксваген Пасат» та компанією пішоходів виник конфлікт, причиною якого стало те, що «пішоходи», на думку «автомобілістів», занадто повільно переходили проїзну частину пішохідним переходом.

Під час суперечки один з пасажирів автомобіля, який перебував у нетверезому стані, завдав двох ударів ножем одному з пішоходів – 20-річному львів’янину, спричинивши йому тілесні ушкодження. Після цього «автомобілісти» поїхали з місця події, а товариші пораненого пішохода зателефонували на оперативну лінію 102.

В подальшому потерпілий був доставлений до лікарні, де медики діагностували у нього, зокрема, «проникаюче ножове поранення спини».

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції, а також патрульні поліцейські.

Був проведений комплекс оперативно-розшукових заходів, під час яких патрульні виявили автомобіль «Фольксваген Пасат», на якому зловмисник втік з місця події. Також правоохоронці затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України чоловіка, який завдав потерпілому ножових поранень – ним виявився житель Львова віком 31 рік.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід, також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області