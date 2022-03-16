У Львові патрульні затримали дебошира, прибувши за викликом про домашнє насильство

Учора ввечері патрульні отримали виклик на вулицю Сихівську. Заявником був неповнолітній, який розповів, що нетверезий батько б’є маму і подругу, яка за неї заступилася. Хлопець спробував захистити їх і після цього вибіг на вулицю аби викликати поліцію. Усе це відбувалося на очах чотирьох неповнолітніх дітей.

Патрульні негайно приїхали на місце події.

Чоловік поводився неадекватно, погрожував поліцейським. Тоді приставив ніж в ділянці серця і сказав, що покінчить життя самогубством. Поліцейський відреагував миттєво і вибив ніж з рук 40-річного львів’янина.

Однак це не позбавило чоловіка відповідальності. Його доставили у відділок поліції.

Поліцейський звернувся за медичною допомогою, оскільки під час затримання дебошира отримав тілесні ушкодження.

Патрульна поліція Львівської області