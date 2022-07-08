У Львові перекрили ще один канал незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних

Як встановили співробітники слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, зловмисник вносив анкетні дані «ухилянтів» у відповідну базу, що давало їм право на безперешкодний перетин кордону України.

Свої «послуги» 38-річний мешканець Львівщини оцінював у суму 2,5 тисячі доларів США з особи. Правоохоронці затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини коштів.

Попередньо встановлено, що таким чином зловмисник «допоміг» ухилитись від мобілізації до лав Збройних сил України та виїхати у сусідню країну трьом військовозобовязаним чоловікам.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області