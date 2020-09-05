У Львові під час отримання хабара затримали начальника залізничної станції

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, невдовзі суд обере йому запобіжний захід

Зловмисника, який обіймає посаду начальника залізничної станції у Львові регіональної філії «Львівська залізниця», викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини спільно з співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області за процесуального керівництва прокуратури області.

4 вересня правоохоронці затримали зловмисника під час одержання неправомірної вигоди у сумі 10 тис грн від суб’єкта господарювання, які він вимагав за надання залізничних вагонів та тепловозів для відвантаження металобрухту зі станції.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Посадовець затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області