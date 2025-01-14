У Львові «по гарячих слідах» затримали 17-річного ймовірного вбивцю

Учора ввечері ло поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа забігла в підʼїзд, можливо, була озброєна, і стукала в різні двері.

За лічені хвилини екіпаж був на місці події. Їх зустріли заявники й додали, що невідомий забіг у квартиру сусідки, а через деякий час утік.

Зайшовши в помешкання, вони виявили тіло літньої жінки з ознаками насильницької смерті. На пошуки вбивці залучили всі підрозділи поліції.

Під час обстеження прилеглої території інспектори помітили схожу за орієнтуванням особу, яка мала порваний одяг та плями бурого кольору на обличчі, руках і одязі, тому негайно затримали ймовірного вбивцю. Ним виявився 17-річний хлопець.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники ювенальної поліції. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України. Йому загрожує кримінальна відповідальність за вбивство та хуліганські дії.

Патрульна поліція України