У Львові поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який жорстоко побив чоловіка та втік

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень підозрюваному загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

13 червня опівночі на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від львів’янина про те, що біля закладу громадського харчування на вулиці Садовій у Львові він виявив чоловіка з тілесними ушкодженнями.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 та патрульні поліцейські.

Правоохоронці встановили особу потерпілого – 42 річного львів’янина. Його було доставлено в лікарню.

Також проведеними заходами оперативники кримінальної поліції встановили, що тілесні ушкодження потерпілому спричинив 46-річний мешканець одного з сіл Львівського району під час конфлікту, після чого втік.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області