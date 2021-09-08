У Львові поліцейські врятували життя жінці, яку погрожував вбити син

Аби не сталось непоправне, поліцейські-спецпризначенці, зламавши вхідні двері, зайшли у квартиру та знешкодили зловмисника, який погрожував вбити матір, приставивши їй ножа до шиї.

Сьогодні, 8 вересня, близько дев’ятої години ранку на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців одного з багатоквартирних будинків, розташованого на вулиці Папоротній у Львові, про те, що з сусідньої квартири чути жіночі крики про допомогу.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, бійці батальйону поліції спеціального призначення поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Прибувши на місце події, правоохоронці почули з-за зачинених дверей звуки боротьби та крик жінки про допомогу. На законну вимогу відчинити двері чоловік не реагував. Оскільки життя мешканки було під загрозою, спецпризначенці, зламали вхідні двері, зайшли у помешкання та знешкодили зловмисника, який погрожував вбити матір, приставивши їй ножа до шиї.

Потерпілу, 70-річну львів’янку, оглянули медики – загрози її життю та здоров’ю немає. Нападника, 40-річного сина жінки, правоохоронці доправили у лікарню для проведення експертизи.

За фактом дізнавачі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 відкрили криінальне провадження за ч.1 ст.129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області