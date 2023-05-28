У Львові поліцейські викрили псевдостажерку в крадіжці грошей з сейфу хостела

Для вчинення крадіжки зловмисниця, яка перебувала у розшуку за крадіжки, вчинені в Одесі, під чужим прізвищем влаштувалась у хостел на стажування.

25 травня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 45-річного львів’янина, власника хостелу, про крадіжку грошей з сейфу. За словами заявника, сума викрадених коштів становить 40 тисяч гривень.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також співробітники Управління карного розшуку та Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, до вчинення крадіжки причетна 52-річна жителька міста Запоріжжя, яка тимчасово проживає у Львові. Під чужим прізвищем вона влаштувалась у хостел на стажування, увійшла в довіру до колективу, а тоді – вибрала зручний момент, взяла на рецепції ключ від сейфу та викрала звідти гроші.

Проведеними заходами поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисниці та затримали її. Речові докази у неї вилучені.

Вирішується питання щодо повідомлення псевдостажерці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Також встановлено, що жінка перебуває у розшуку за крадіжки, вчинені в Одесі.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмисниці запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області