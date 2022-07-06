У Львові поліцейські затримали чергову організаторку незаконного «трансферу» чоловіків за кордон

Вартість одного «квитка» становила 5500 доларів США.

Перекрили незаконний канал переміщення чоловіків призовного віку за кордон та встановили його організатора оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Організувала «трансфер» директорка товариства, яке надає послуги з працевлаштування громадян за кордоном.

Жінка виготовляла пакет підроблених документів, на підставі яких ухилянти безперешкодно могли перетнути кордон. Переправлення осіб відбувалося на території Львівської області, що межує з Республікою Польща. Деталі щодо часу та місця перетину «туристу» повідомлялися за декілька годин до самого перетину. Вартість «квитка» становила 5500 доларів США.

5 липня оперативники та слідчі затримали організаторку під час отримання частини від обумовленої суми – 2000 доларів США. Жінка затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводилися під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України