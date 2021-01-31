У Львові поліцейські затримали іноземця-шахрая, який перебував в міжнародному розшуку

43-річного чоловіка, підозрюваного у фінансовому шахрайстві, розшукали оперативники управління карного розшуку поліції Львівщини.

Зловмисник був оголошений у міжнародний розшук в червні минулого року за підозрою у шахрайстві з фінансами, вчиненому на території однієї з країн Східної Європи.

29 січня, під час відпрацювання, оперативники управління карного розшуку поліції Львівщини виявили його у Львові. Чоловік затриманий, вирішується питання щодо його екстрадиції до країни-ініціатора розшуку.

Відділ комунікації поліції Львівської області