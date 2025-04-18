У Львові поліцейські затримали парочку шахраїв які заманили клієнта з 50 тисячами доларів у псевдообмінник

Учасники злочинного угруповання — 20-річний чоловік та 26-річна жінка, — вдаючи з себе працівників пункту обміну валюти в центрі Львова, привласнювали великі суми грошей громадян. Їх затримано в процесуальному порядку одразу після скоєння злочину. За шахрайство в особливо великих розмірах зловмисникам може загрожувати до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Протиправну діяльність групи осіб викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. У квітні цього року зловмисники орендували нежитлове приміщення у середмісті Львова, облаштували його під фіктивний обмінник і, дослідивши валютний ринок, встановили вигідний для клієнтів курс. Рекламу про відкриття «рентабельного» обміну валют розмістили на популярних місцевих онлайн-ресурсах — у такий спосіб фігуранти хотіли привернути увагу громадян, які мали намір обміняти значні суми іноземної валюти.

15 квітня до «обмінника» звернувся клієнт із великою сумою грошей — чоловік хотів обміняти 50 тисяч доларів. Жінка-«касир», отримавши від потерпілого кошти, втекла з ними через прихований вихід, який ділки заздалегідь облаштували у встановленій шафі. Для організації подальшої втечі, у цей час інший учасник злочинної схеми вже чекав на «касира» неподалік місця злочину.

Завдяки злагодженій взаємодії поліцейських та працівників УСБУ у Львівській області, обох фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час спроби зникнути з грошима з місця події. Правоохоронці вилучили викрадені 50 000 доларів готівки, яку ділки мали при собі.

Фігурантам повідомлено про підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми та перевіряють їхню причетність до аналогічних епізодів на території країни .

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідуваньНаціональної поліції України