У Львові поліцейські затримали зловмисників, які незаконно позбавили волі іноземця

За словами потерпілого, нападники вимагали у нього значну суму коштів.

5 жовтня близько 21.00 на вулиці Зубрівській у Львові випадковий перехожий побачив як кілька чоловіків вискочили з припаркованого на узбіччі автомобіля «Тойота Ленд Крузер», напали на громадянина, який саме виходив з будинку, силоміць заштовхали його у своє авто та швидко поїхали з місця події.

Очевидець негайно повідомив про це на оперативну лінію 102.

Орієнтування на автомобіль зловмисників отримали співробітники служб та підрозділів поліції Львівщини, а також Управління патрульної поліції Львівської області. Протягом кількох хвилин екіпажі патрульних поліцейських виявили розшукуваний автомобіль на одній з львівських вулиць та зупинили його.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2. Правоохоронці затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України двох львів’ян віком 24 та 50 років, які перебували в «Тойоті» та звільнили їх жертву – 27-річного іноземця. За словами потерпілого, який вже тривалий час проживає у Львові, нападники вимагали у нього за звільнення значну суму коштів.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманим запобіжні заходи.

Відділ комунікації поліції Львівської області