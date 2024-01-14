У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів

У Львові помер 5-річний хлопчик, який понад місяць перебував у комі після невдалого видалення молочних зубів в одній з клінік міста.

Про це 13 січня повідомив його батько, український музикант Віктор Пашник на сторінці у Facebook.

Син Пашника, Велес, перебував у комі, після того як йому провели операцію з видалення молочних зубів. Йому було констатовано смерть мозку.

Як розповідав Віктор Пашник, 8 грудня його дружина відвела сина до місцевої клініки Ori-Dent, аби видалити дитині два молочні зуби. Працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання з видалення зубів під загальною анестезією.

Далі, за словами музиканта, дитина дуже протестувала в операційній, та лікар-анестезіолог силоміць одягнув дитині маску. На зауваження матері лікарі не відреагували, і врешті-решт Велес заснув.

«За деякий час після початку операції, дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор клініки, який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і що дитину переводять в реанімаційне відділення», – розповів Віктор Пашник.

Від спеціалістів батьки дізналися, що ситуація критична. Згодом лікарі повідомили, що мозок дитини мертвий і життя хлопчика підтримують лише апарати.

За заявою Віктора Пашника, правоохоронці порушили кримінальну справу щодо неналежного надання меддопомоги, нині триває досудове розслідування. Як повідомляє місцеве видання Zaxid.net, провадження відкрили за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання лікарем своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.

Директор клініки Роман Онисько відмовився прокоментувати ситуацію журналістам видання. На офіційних ресурсах медзакладу на цей інцидент також не відреагували. // Главком