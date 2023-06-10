У Львові посадовець Укртрансбезпеки вимагав щомісячні «відкати» від підприємства

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру головному державному інспектору відділу державного нагляду (контролю) у Львівській області Державної служби України з безпеки на транспорті за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець державного органу організував схему одержання хабарів від представника підприємства, що спеціалізується на вантажних перевезеннях.

У разі відмови надавати йому щомісячно неправомірну вигоду, підозрюваний грозив створювати товариству штучні перешкоди у діяльності. Зокрема, у вигляді прискіпливих безпідставних зупинок транспортних засобів, які належать останнім.

Правоохоронець встановив суму щомісячного «відкату» у розмірі 10 000 грн.

Черговий «платіж» фігурант одержав продуманим способом. Службовець обрав в будівельному магазині товарів майже на 30 000 грн, та попросив продавця надати реквізити рахунку для їх оплати.

В подальшому чоловік передав рахунок підприємцю і той хабарем оплатив його покупку.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України, одразу після надходження на банківський рахунок коштів за товари.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР у місті Львові, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури