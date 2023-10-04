У Львові посадовця оборонного підприємства звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки

Державі було завдано збитки на загальну суму майже 700 тисяч гривень, а підприємство отримало неякісні запчастини до військової техніки.

Зловмисника, службова недбалість якого спричинила тяжкі наслідки, викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з контррозвідниками Управління Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, майстер контрольного відділу технічного контролю одного зі стратегічно важливих об’єктів Львівщини під виглядом дороговартісних деталей приймав на баланс комплектуючі, які значно дешевші, аніж зазначені в закупівлі.

Внаслідок таких дій державі було заподіяно збитків на майже 700 тисяч гривень, а підприємство оборонної промисловості отримало запчастини до військової техніки, які унеможливлюють їх використання за призначенням.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області