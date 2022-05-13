У Львові повідомили про підозру зловмиснику, який ошукав жінку на ₴170 тисяч

Затриманого, 40-річного мешканця Донеччини, який тимчасово мешкає у Львові, викрили слідчі Львівського районного управління поліції №1 спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, 41-річній киянці зателефонував невідомий чоловік, представився працівником служби безпеки одного з банків та запропонував їй здійснити певні платіжні операції, внаслідок чого з банківської картки жінки було знято майже 170 тисяч гривень. Коли вона зрозуміла, що стала жертвою шахрая, вона звернулася у поліцію.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що гроші потерпілої у банкоматі отримав 40-річний мешканець Донеччини. Під час санкціонованих обшуків у помешканні та автомобілі зловмисника правоохоронці вилучили мобільні телефони, 30 сім-карт операторів мобільного зв’язку, більше 70 карток різних банківських установ та чорнові записи.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області