У Львові повідомлено про підозру мешканці Миколаївщини, яка виправдовувала збройну агресію РФ проти України

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Миколаївської області у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, з 16 березня по 10 квітня 2022 року проросійськи налаштована жінка на своїй особистій сторінці у соціальній мережі Facebook публікувала дописи із висловами, які заперечували факти вбивств російськими військовослужбовцями мирного населення України та вчинення ними інших воєнних злочинів на території нашої держави.

У своїх постах вона визнавала правомірним збройне вторгнення РФ на суверенну територію України.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ у Львівській області.

Офіс Генпрокурора