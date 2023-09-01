У Львові повідомили про підозру зловмиснику, який ошукав дружину військовослужбовця

Підозрюваного, 51-річного мешканця Золочівського району, який зараз відбуває покарання у виправній колонії, викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно з дізнавачами відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, за сприяння співробітників оперативного відділу виправного закладу та за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, підозрюваний виявив у мережі Інтернет інформацію про те, що дружина військовослужбовця Збройних сил України розшукує свого чоловіка, який під час перебування у зоні бойових дій тривалий час не виходив на зв’язок.

Зловмисник зателефонував до жінки та пообіцяв надати їй можливість поспілкуватись з чоловіком – за грошову винагороду. Жінка переказала кошти на вказаний зловмисником номер мобільного телефону, проте, розмова з чоловіком так і не відбулась. Зрозумівши, що стала жертвою шахрая, потерпіла звернулась за допомогою у поліцію.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 51-річний мешканець Золочівського району, який саме відбуває призначене судом покарання у вигляді позбавлення волі в одному з виправних закладів на Львівщині. Переказані жінкою кошти він привласнив.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області