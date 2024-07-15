У Львові повідомили про підозру зловмиснику, який побив патрульних поліцейських

Напад на правоохоронців відбувся під час виконання ними службових обов’язків з забезпечення публічного порядку під час проведення слідчих дій. За скоєне підозрюваному, 32-річному жителю міста Винники, загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі.

10 липня близько 21.30 до поліції надійшло повідомлення від оперативників Бюро економічної безпеки про те, що на вулиці Шевченка у місті Винники невідомі особи перешкоджають проведенню слідчих дій.

Для забезпечення публічного порядку за вказаною адресою негайно прибули співробітники Управління патрульної поліції Львівської області. Під час виконання службових обов’язків на правоохоронців напав невідомий чоловік, завдавши двом з них тілесних ушкоджень.

До встановлення особи зловмисника та місця його перебування були задіяні оперативники кримінальної поліції Львівського районного управління поліції №1, оперативники карного розшуку поліції Львівщини та поліцейські офіцери громади.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що тілесних ушкоджень патрульним поліцейським завдав 32-річний житель міста Винники.

Слідчі Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області