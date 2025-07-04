У Львові працівник райадміністрації накинувся на відвідувача кафе

У Львові поліціянти затримали працівника місцевої районної адміністрації, який агресивно поводився та лаявся. Міська рада запевнила, що чоловіка звільнять.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Напередодні в Telegram-каналах поширили відео із чоловіком, який накинувся з кулаками на відвідувача літньої тераси одного з кафе. Після цього його затримала поліція.

Писали, що під час затримання він поводився агресивно, лаявся й показував посвідчення працівника Галицької районної адміністрації. Що стало причиною конфлікту — у соціальних мережах не повідомляли. Водночас припускали, що він був п’яний.

У міській раді підтвердили, що йдеться про співробітника Галицької райадміністрації. Розповіли, що чоловіка прийняли на роботу не так давно в межах програми «Перший карʼєрний крок». Сам він з Одещини.

Станом на вечір 3 липня чоловік перебував у відділку. Проводилась перевірка на вміст алкоголю й наркотичних речовин у його крові.

Тим часом Галицька райадміністрація ухвалила рішення негайно звільнити чоловіка через поведінку, «несумісною з роботою в органах місцевого самоврядування». // hromadske