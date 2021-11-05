У Львові правоохоронці розслідують факт жорстокого поводження з тваринами

У квартирі 26-річний чоловік утримував 8 собак та 9 котів – тварини не отримували необхідного догляду та годування. В подальшому одна тварина померла у ветеринарній клініці під час надання їй допомоги.

4 листопада у поліцію надійшло повідомлення від волонтерів-зоозахисників про жорстоке поводження з тваринами. За словами заявників, мешканець одного з будинків на вулиці Замарстинівській у Львові утримує у своєму помешканні близько 20 тварин – собак та котів, не надає їм необхідного догляду, не забезпечує годування та відповідні умови утримання.



За вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1. Після тривалих перемовин 26-річний власник квартири впустив поліцейських та волонтерів у помешкання, де перебували 8 собак та 9 котів – більшість у незадовільному та хворобливому стані. Тварини були доставлені у ветеринарну клініку, де під час надання допомоги один собака помер.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області