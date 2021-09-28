У Львові правоохоронці виявили іноземця, який «поселився» у торгівельно-розважальному центрі

Громадянина однієї з країн Західної Європи викрили оперативники Управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно з співробітниками Головного управління державної міграційної служби у Львівській області в рамках проведення операції «Мігрант».

Як встановили правоохоронці, раніше співробітники Головного управління державної міграційної служби у Закарпатській області прийняли рішення про примусове повернення іноземця до країни походження. Однак, зобов’язання про повернення він не виконав, натомість — переїхав з Закарпатської області у Львів. Тут він «поселився» в одному з торгівельно-розважальних центрів – спочатку на території паркінгу, а потім перебрався у приміщення центру.



Іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності згідно ч.1 ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення, винесено постанову про накладення на нього штрафу, а також поміщено до Волинського ПТПІ для встановлення особи та подальшого примусового повернення в країну походження.

Нагадаємо, цільові профілактичні заходи «Мігрант» проводяться на території України з метою запобігання та протидії нелегальній міграції та іншим порушенням законодавства в міграційній сфері.

Відділ комунікації поліції Львівської області