У Львові правоохоронці затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

35-річний громадянин Узбекистану перебував у базі Інтерполу як член терористичного угрупування у своїй країни та розшукувався з метою арешту та подальшої екстрадиції.

Сьогодні, 27 вересня, близько 12.15, працівники управління міграційної поліції спільно з працівниками сектору міжнародного поліцейського співробітництва поліції Львівщини викрили розшукуваного у Львові.

Його затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо поміщення затриманого під тимчасовий арешт.

Відділ комунікації поліції Львівської області