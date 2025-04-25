У Львові правоохоронці затримали водія “Мазди” який напав на патрульних

Під час відпрацювання виклику, на місці події чоловік почав конфліктувати та накинувся на поліцейських з кулаками. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Подія сталась вчора близько 22:25 на вулиці Стрийській у Львові. Наряд патрульної поліції отримав виклик про бійку. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили чоловіка, який сидів за кермом автомобіля Mazda та візуально перебував у стані алкогольного сп’яніння, потерпілого вже не було.

Під час з’ясування обставин 30-річний місцевий мешканець почав конфліктувати з поліцейськими та наніс їм тілесні ушкодження. Правоохоронці затримали правопорушника та викликали слідчо-оперативна групу Львівського районного управління поліції №2. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозри та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області