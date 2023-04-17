У Львові припинено діяльність організованої злочинної групи «квартирних аферистів»

Встановлено, що зловмисники незаконно заволоділи п’ятьма об’єктами нерухомого майна на суму понад 5,5 мільйонів гривень. Окрім того, вони причетні до шахрайських заволодінь ще 12-ма приміщеннями.

Учасників організованої злочинної групи викрили оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно з оперативниками Управління карного розшуку та слідчими поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

До складу злочинної групи входило троє осіб: організатор – 40-річнний мешканець одного з сіл Львівського району та посібники – жителі Львова та області віком 33 та 47 років.

Як встановили правоохоронці, зловмисники підшуковували у Львові квартири та інші об’єкти нерухомості, які перебували у власності як громадян, так і в комунальній власності міста, виготовляли підроблені правовстановлюючі документи на ці об’єкти нерухомого майна, печатки і штампи підприємств, установ і організацій, а також підробляли відповідні довідки. В подальшому, використовуючи ці підроблені документи, вони отримували свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, змінювали замки вхідних дверей приміщень та реалізовували їх.

Таким чином учасники організованої злочинної групи незаконно заволоділи п’ятьма об’єктами нерухомого майна на суму більше 5,5 мільйонів гривень. Окрім того, встановлено їхню причетність до шахрайських заволодінь ще дванадцятьма приміщеннями.

Під час санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили та вилучили значні суми коштів, чорнові записи, копії договорів та різноманітних документів, розписки та інші речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчі повідомили організатору та учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

– ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України,

– ч.3 ст.28 – ч.3, ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене організованою групою) КК України,

– ч.3, ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України

– ч.2 ст. 28 – ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці вживають заходів для повернення об’єктів нерухомості їхнім законним власникам.

Відділ комунікації поліції Львівської області