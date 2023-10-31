У Львові припинено діяльність підпільних покерних клубів – вилучено майна на суму понад мільйон гривень

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в межах кримінального провадження за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор проведено обшук в 2 орендованих нежитлових приміщеннях (ч. 1 ст. 203-2 КК України).

За даними слідства, група осіб у Львові організувала нелегальну діяльність покерних клубів. Там вони проводили кеш-ігри на гроші зі стягненням рейку – плати з гравця. Видавали це за турніри зі спортивного покеру. Доступ до останніх надавався відвідувачам лише за особистого дозволу організаторів.

За результатами проведених обшуків правоохоронцями вилучено покерні столи, пачки колод карт, фішки, комп’ютерну техніку, клубні карти, грошові кошти, чорнові записи, документацію та інші речові докази.

Сума вилученого обладнання, в тому числі готівкових коштів становить близько 1,3 млн грн.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру. Вживаються заходи, спрямовані на викриття інших осіб, причетних до злочину.

Злочин викрито прокуратурою спільно з Територіальним управлінням БЕБ у Львівській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури