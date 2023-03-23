У Львові псевдополіцейський заволодів скринькою для пожертв на лікування військовослужбовців ЗСУ

Скринька з коштами залишилась неушкодженою. За скоєне 28-річному мешканцю Луганської області, який під час вчинення злочину був одягнений у форменну куртку та представлявся співробітником поліції, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Як встановили співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, сьогодні, 23 березня, близько 8.30 невідомий чоловік заволодів скринькою для пожертв на лікування військовослужбовців Збройних Сил України, яка була встановлена в одному з торгівельно-розважальних центрів на вулиці Кульпарківській у Львові та втік з місця події.

При цьому охоронцям ТРЦ зловмисник, який був одягнений у форменну поліцейську куртку, представився співробітником поліції.

Втікача переслідували працівники охорони торгівельно-розважального центру, окрім того орієнтування на нього отримали співробітники усіх підрозділів поліції. Невдовзі патрульні поліцейські помітили на вулиці Науковій чоловіка, схожого за описом на грабіжника та затримали його.

Особу втікача встановлено – ним виявився 28-річний мешканець Луганської області, який тимчасово проживає у Львові.

Скринька з коштами, якою заволодів зловмисник, залишилась неушкодженою.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом самовільного присвоєння зловмисником владних повноважень.

Псевдополіцейський затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області